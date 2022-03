Is er een absolute transferbom op komst? 'Jorge Messi gaat door de knieën en biedt zoon aan bij... Barça'

Lionel Messi wil terugkeren naar FC Barcelona. En meer zelfs: de eerste contacten zijn gelegd. Krijgen we deze zomer een ware transferbom?

Lionel Messi is niét gelukkig bij PSG en (de fans van) PSG zijn niét gelukkig met Lionel Messi. Voorgaande zin behoeft simpelweg geen extra uitleg. Volgens de Spaanse media heeft Jorge Messi de eerste contacten gelegd met FC Barcelona en vooral met Xavi Hernandez. De vraag: kan De Vlo volgend seizoen opnieuw in Camp Nou voetballen?

Barcelona onderzoekt de mogelijkheden om de sterspeler terug te halen, maar zijn financiële eisen - daardoor sprong een contractverlenging af - lijken een eerste struikelblok. Bovendien heeft de 34-jarige Argentijn nog een contract tot medio 2023 in de Franse hoofdstad. Het is ook nog maar de vraag of PSG zin heeft om mee te werken aan een (kosteloos) vertrek.