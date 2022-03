Officieel: Club Brugge houdt jong talent langer aan boord

Club Brugge lijkt het pleit gewonnen te hebben. Normaal gezien verlengt toptalent Kyiani Sabbe snel zijn contract bij blauw-zwart, ondanks interesse van heel wat buitenlandse clubs, waaronder Ajax.

UPDATE 16u00: Ondanks de interesse aan een karrenvracht van teams blijft Sabbe Club Brugge trouw. Via de officiële kanalen liet blauw-zwart weten dat Sabbe een contractverlenging tot medio 2024 ondertekend heeft.

Leipzig, Salzburg, PSV, Lyon, Lille, Leverkusen en ook Anderlecht... Allemaal hadden ze interesse om de vleugelverdediger binnen te halen. Met Ajax was er zelfs al gesproken, maar Sabbe en zijn entourage lijken de knoop nu toch doorgehakt te hebben. Hij gaat normaal gezien zijn contract bij Club tot 2024 verlengen. Hij kiest daarbij voor het sportief plan dat ze hem voorgelegd hebben, terwijl hij bij andere clubs meer kon gaan verdienen. De kans om volgend seizoen weer te groeien in 1B, spreekt hem zeker aan. Ook zal hij een plek in de A-kern krijgen om verder ervaring op te doen.

Sabbe speelde vorig seizoen al 7 matchen in 1B en werd daarmee de jongste speler die ooit in 1B speelde. Hij was toen net een week 16. Anderlecht zag vorige week nog Rayane Bounida vertrekken, maar Club slaagt er dus toch in één van zijn talenten in de eigen rangen te houden. Het is nogmaals een bewijs dat de Belgische jeugdopleiding internationaal hoog staat aangeschreven.

Moderne flankverdediger

Ook bij de nationale jeugdploegen is hij intussen een vaste waarde. “Kyriani heeft een grote motor en hij is ook verdedigend zeer sterk. Dat is voor iemand die achterin speelt nog altijd het belangrijkste”, zegt U15-bondscoach Arno Van den Abbeel, die hem eerder bij de U15 onder zijn hoede had. “Hij is voor zijn leeftijd al vrij stevig, maar ook zeer wendbaar en snel. Hij is een moderne flankverdediger."

Dat Sabbe voor Club kiest, is een pluim voor het werk van de technische staf bij Club NXT. Elke geïnteresseerde club mocht zijn strategie en sportief plan voorleggen en Club zat op hetzelfde niveau. Roel Vaeyens en Carl Hoefkens legden het plan uit met Club NXT en de wisselwerking met de A-ploeg. En dat nam de laatste twijfels weg.