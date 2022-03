Officieel: Voormalige Standardspits trekt voor de rest van het seizoen naar Charleroi

Het is officieel, Isaac Mbenza tekent een contract bij Charleroi.

Sinds januari is Isaac Mbenza een transfervrije voetballer. Na zijn avontuur bij Qatar SC had de voormalige aanvaller van Standard geen club meer, maar aan die periode komt nu een einde. De 26-jarige Belg wil bij Charleroi zijn carrière nieuw leven inblazen. Hij tekent een contract voor drie maanden met optie tot verlenging. In zijn carrière speelde hij voor Standard, Amiens, Qatar, Valenciennes, Montpeillier en Huddersfield. In de zomer van 2019 betaalde het Engelse Huddersfield zelfs 12,5 miljoen euro voor de Belg.

“Isaac Mbenza heeft een goed cv. Hij was aan het einde van zijn contract in Qatar en we hadden de kans om hem te contracteren in Charleroi omdat hij zijn exotisch avontuur niet wilde voortzetten. Hij wilde terug naar Europa en moest absoluut voor 15 maart tekenen om deel te nemen aan de wedstrijden", vertelt de algemene directeur van Charleroi Mehdi Bayat. "We weten dat het enige tijd zal duren om hem fysiek weer op de been te krijgen, maar ik blijf ervan overtuigd dat het een echte win-winsituatie is. Hij zal ons kunnen helpen met zijn onmiskenbare kwaliteiten en Charleroi zal hem een ​​duwtje in de rug kunnen geven zodat hij zijn carrière in Europa nieuw leven kan inblazen", besloot Bayat.