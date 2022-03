Boskamp ziet Antwerp play-off I niet halen: "Niet bevorderlijk voor de sfeer"

Royal Antwerp FC staat momenteel vierde in de rangschikking, maar voelt de hete adem van AA Gent in de nek.

Nog één puntje scheiden Royal Antwerp FC en AA Gent van elkaar in de klassering. Antwerp is vierde, de Buffalo’s vijfde. The Great Old moet in de drie resterende wedstrijden nog minstens evenveel punten halen als AA Gent om play-off I te spelen.

Antwerp speelt nog tegen Zulte Waregem, OHL en Cercle Brugge. Voor AA Gent wachten ook nog Cercle en OHL en op de slotspeeldag Anderlecht.

“Ze zitten in een dalende lijn en dat is altijd moeilijk om te keren. Ik denk dus dat ze het niet zullen redden”, zegt Johan Boskamp aan Het Nieuwsblad.

“Intern loopt het immers ook niet goed bij de Great Old, met voorzitter Paul Gheysens die onlangs de kleedkamer binnen is komen huppelen. Dat is niet bevorderlijk voor de sfeer.”