Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 31!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Sammy Bossut. Hij kon met een aantal prima reddingen de nul houden in een belangrijk duel voor Zulte Waregem tegen KAS Eupen, goed voor een flinke stap richting de redding.

Verdediging

Achterin was Leistner de stevige man achterin bij STVV, terwijl we met Ciranni ook nog een tweede man van Essevee hebben geposteerd in ons team - hij scoorde zelfs. Bijker speelde een goede eerste helft, inclusief assist, en moest toen vervangen worden - het was resultaatbepalend.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vier interessante figuren. Ashimeru was opnieuw de held van Anderlecht, Hotic was niet voor het eerst heel belangrijk voor Cercle Brugge, Teuma was een scorend woelwater voor leider Union en ook Castro-Montes toonde zich opnieuw van zijn beste kant.

Aanval

Voorin kiezen we voor Zirkzee (een goal en veel hard werk), Adamyan en Undav die uitpakte met een prachtige hattrick.bijker

Dat levert dan onderstaand elftal op: