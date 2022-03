Eriksen weer Deens international negen maanden na hartstilstand

Negen maanden na zijn hartstilstand tijdens EURO 2020 is middenvelder Christian Eriksen voor het eerst terug opgeroepen voor de Deense nationale elf, voor de oefeninterlands van eind deze maand tegen Nederland en Servië, zo maakte de Deense federatie dinsdag bekend.

In het Parkenstadion van Kopenhagen, tijdens Denemarken-Finland, zeeg Eriksen negen maanden geleden naar de grond. Minutenlang werd hij op het veld behandeld en gereanimeerd. Na een lange revalidatie en het vinden van een nieuwe ploeg - in Italië mocht hij niet meer spelen met een defibrilator - is hij nu opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg van Denemarken.

Hij trainde even mee met Jong Ajax en tekende vervolgens een contract bij Brentford. Eriksen maakte eind februari zijn wederoptreden en vorig weekend noteerde de Deense spelmaker zijn eerste assist.