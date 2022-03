Overname door Amerikanen niet wat Standard-fans voor ogen hadden: "Wat vandaag gebeurt, is het tegenovergestelde"

De woelige tijden voor de fans van Standard gaan door, ook nadat Amerikanen hun club hebben overgenomen. De 'Socios Standard' zijn er niet van overtuigd dat de overname door 777 de juiste zet is.

De 'Socios Standard' leggen in een persbericht hun bezorgdheden over de huidige sitautie bij de Rouches uit. "Het is mogelijk om een waardig financieel model te creëren, met participatie van de supporters in het bestuur van een club."

De Socios doen de structuur die zij voor ogen hebben uit de doeken. "Supportersclubs, individuele supporters, socio-economische actoren die de mogelijkheid hebben om in de club te investeren, en zo de lokale identiteit te versterken. Wat vandaag gebeurt, is exact het tegenovergestelde."

Het is echter de vraag wat ze juist kunnen ondernemen. Alleszins zullen ze nauwlettend opvolgen of Standard onder het Amerikaanse bewind nu wel de juiste weg is ingeslagen. "We zijn er van overtuigd dat de tijd gekomen is voor supporters om het lot in eigen handen te nemen en de belangen van de club te beschermen."