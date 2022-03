Sint-Truiden verloor al zes wedstrijden op rij niet: "Laat ons daar negen van maken"

STVV staat op een zucht van play-off II, maar voorzitter David Meekers houdt de voetjes voorlopig op de grond.

Beerschot, Zulte Waregem en Standard. Op papier een ideaal programma voor STVV om alsnog een gooi te doen naar deelname aan play-off II.

“Laten we onszelf niet rijk rekenen”, zegt voorzitter David Meekers aan Het Belang van Limburg. “De ervaring leert ons dat we het makkelijker hebben tegen de ploegen die boven ons staan. Maar als we zondag Beerschot kloppen en als Genk verliest in Brugge, mag je me nog eens bellen.”

Toch is de droom er zeker voor STVV. “Intussen: voetjes op de grond. We zijn nu zes keer op rij ongeslagen. Laat ons daar negen van maken. Dan zien we wel waar ons dat brengt. Ik kijk in ieder geval hoopvol naar de toekomst.”

Toekomst is er zeker voor STVV, maar de Belgische inbreng bij de ploeg wordt minder en minder. “Meneer Tateishi heeft een mooi budget bedongen voor de komende seizoenen. Twee derde daarvan komt uit Japan. Dus is het maar logisch dat we blijven mikken op Japanse talenten en internationals. Maar tegelijk is er het besef dat we naar een gezonde Belgisch-Japanse mix moeten streven.”