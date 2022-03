Verheyen verduidelijkt mening over werkpunt Zirkzee: "Als we spreken over Europese top als einddoel, zal dat nodig zijn"

Joshua Zirkzee was maandagavond te gast bij Extra Time. Ook Gert Verheyen zat daar aan tafel. Boeiend natuurlijk, want Verheyen had onlangs in een krantenartikel laten optekenen dat Zirkzee mist wat het moderne topvoetbal van een speler vereist.

Daarmee doelde Verheyen op sprints met een hoge intensiteit. "Als er één werkpunt is, denk ik dat hij daar nog veel progressie in kan maken. Ik denk dat je in vergelijking met veel anderen dat je daar nog stappen in kunt zetten", richtte Verheyen zich tot de aanvaller van Anderlecht. "Als we spreken over de Europese top als einddoel, zal dat ook nodig zijn." Dat moet dus nog beter. "Niet alleen dat, maar ook dat je het terugziet in de match. En dat je het aantal intensieve loopacties gaat moeten opdrijven om het daar te kunnen maken. Omdat je daardoor ook meer gaat scoren. Dat gekoppeld aan diepgang gaat u meer kansen bezorgen en voor meer dreiging voor doel zorgen. Daar ben ik van overtuigd." Met zijn twintig jaar heeft Zirkzee ook de leeftijd om nog aan dat aspect van zijn spel te sleutelen. "Als je zo jong bent, kun je jezelf nog pushen om dat gewoon te doen. Wat je veel ziet van jonge spelers, is dat ze dat te veel doen."