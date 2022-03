Spanning stijgt voor zondag: Ghelamco Arena afgeladen vol

Morgen speelt Gent nog een levensbelangrijke wedstrijd tegen PAOK en zondag staat dan weer de cruciale topper tegen Anderlecht op het programma. Een 'do or die-week' voor de Buffalo's en dat beseffen de fans ook.

De Ghelamco Arena was voor de topper tegen paars-wit gisteren al volledig uitverkocht. Ook het uitvak is al uitverkocht en zodoende zal er straks geen ticket meer te verkrijgen zijn.

Gent en Anderlecht strijden voor een plaats in de top vier. Als Gent wint, wipt het over Anderlecht en dan is het afwachten wat Antwerp doet tegen Zulte Waregem, dat de voorbije weken toch zekerheid heeft verworven over een verlengd verblijf in 1A.