PAOK komt zich niet ingraven bij AA Gent: "Vertrouwen om ook in deze match vol voor winst te gaan"

PAOK komt donderdagavond met de beste papieren aan de aftrap in de terugwedstrijd van de 1/8ste finales van de Conference League tegen AA Gent. Ondanks de 1-0 in Griekenland is PAOK niet van plan zich te komen ingraven in de Ghelamco Arena.

Dat is althans wat Ravan Lucescu, de Roemeense T1 van het nummer twee uit Griekenland, liet uitschijnen tijdens zijn persbabbel. "Het vertrouwen zit goed in mijn team en bovendien zit het altijd in onze aard om elke match vol voor winst te gaan. Dus dat zal ook morgen het geval zijn. We wonnen dit seizoen al veel moeilijke matchen", maakt Lucescu zich sterk. Al beseft de Roemeen dat hij donderdag een ander AA Gent dan vorige week zal treffen. De Buffalo's hebben het thuisvoordeel en kunnen op volle sterkte aantreden. "Uiteraard beseffen we dat Gent vanaf minuut één de intensiteit zal willen opdrijven. Het is aan ons om daarop een antwoord te vinden en controle over de wedstrijd te behouden. Ik denk dat het psychologische aspect een doorslaggevende rol kan geven. We volgen Gent al een tijdje en weten hoe ze voor de dag zullen komen."





