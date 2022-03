Gentse aanvalsconnectie klaar voor PAOK, dat zelf wel de nodige problemen heeft

Morgen moet Gent proberen een 0-1-achterstand op te halen tegen het Griekse PAOK. Goed nieuws bij de Buffalo's: zowel Tissoudali als Depoitre zijn fit. Bij PAOK missen ze wel wat volk.

Topschutter Kurtic en rechtsbuiten Zivkovic zijn geschorst. Verdediger Michailidis is intussen uitgevallen met een kruisbandletsel en zijn vervanger, de in Brussel geboren Omar El Kaddouri, testte maandag positief op corona. Hij speelde nog voor de jeugd van Anderlecht en PAOK liet hem gisteren opnieuw testen in de hoop dat het vals positief was.

De hele spelersgroep werd opnieuw getest, want de vrees bestaat uiteraard dat er een uitbraak zou zijn. Die testresultaten vallen normaal woensdagochtend in de bus.