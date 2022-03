'Dit contract ligt op Origi te wachten bij AC Milan'

AC Milan maakt werk van de komst van Divock Origi. Het voorstel ligt klaar. De pen ook.

We lieten eerder al weten dat AC Milan van Divock Origi een prioriteit heeft gemaakt. De aanvaller kan na het seizoen transfervrij worden opgepikt bij Liverpool FC.

Volgens La Gazzetta dello Sport laat AC Milan er geen gras over groeien. De Rossoneri hebben de aanvaller een contract voor drie seizoenen aangeboden.

Cijfertjes?

In de overeenkomst zit een optie voor een extra jaargang vervat. Over de cijfertjes in dat contract hebben we momenteel nog geen informatie.