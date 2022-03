Derde topmatch in evenveel weken voor KVO: "Geen stress voor klassement"

KV Oostende speelt na wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge vrijdagavond leider Union als tegenstander.

KV Oostende liet zich tegen de topploegen uit de Jupiler Pro League zeker opmerken. “Tegen Club waren we de evenknie, dus waarom ook niet tegen Union", zegt verdediger Freddie Jäkel aan Het Laatste Nieuws.

Al mogen er dan geen doelpunten weggegeven worden zoals tegen Club Brugge, anders kunnen er weer zeven goals volgen zoals in de heenwedstrijd.

“De goals die we tegen Club Brugge slikten, waren regelrechte geschenken. Nochtans horen cadeaus thuis onder de kerstboom, niet op een voetbalveld en niet in deze competitie. We waren lange tijd even goed of zelfs beter dan Club en hadden afgelopen weekend kans op een punt - met wat geluk misschien zelfs meer. Want los van onze fouten heeft Brugge weinig kansen kunnen versieren.”

De kloof met Seraing is zes punten, maar stress is er niet aan de kust. “Kijk naar het klassement, er is nog een veilige buffer. We voelen geen druk en trekken naar Union om er te winnen - dat is altijd ons doel. We gaan dus niet gokken en spelen voor één enkel puntje. En er heerst het gevoel dat we revanche moeten nemen tegen Union na ‘die’ wedstrijd in de heenronde.”