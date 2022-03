Lierse K wint, uitgerekend tegen Westerlo, voor het eerst sinds september in eigen huis: "Al was het op een diefje"

Op 24 september versloeg Lierse Kempenzonen Waasland-Beveren met 2-1. Niemand kon voorspellen dat het tot 16 maart zou duren vooraleer de Pallieters nog eens mochten vieren op het Lisp. Woensdag nam de ploeg van Tom Van Imschoot de scalp van kampioen in spé Westerlo.

Die zege had Lierse Kempenzonen te danken aan een strakke organisatie, tomeloze inzet én een gruwelijke blunder van Westerlo-doelman David Jensen. "We moeten niet flauw doen: we hebben op een diefje gewonnen. Vorige keer hebben we open gespeeld tegen Westerlo en kregen we een 1-5 om de oren. Het was dus wel ons plan om het defensiever aan te pakken", aldus Van Imschoot in een reactie bij GVA.

"We hadden het geluk aan onze zijde, want het doelpunt viel uit de lucht en gaf ons een enorme boost. Onze manier van spelen is ook een teken van respect voor Westerlo. Het is de sterkste ploeg van de reeks en zal binnenkort oververdiend kampioen worden."

Lierse Kempenzonen is na 24 speeldagen op plaats zes in 1B, met 29 punten.