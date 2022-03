Martinez geeft meer uitleg over enkele nieuwe jongens: "Hij laat al hele tijd indrukwekkende individuele prestaties zien"

Ze mogen zich bewijzen, de 27 die Roberto Martinez selecteerde voor de oefenmatchen tegen Ierland en Burkina Faso. Daar was de bondscoach duidelijk over: voor velen is het dé kans om te laten zien dat ze bij de 23 voor het WK in Qatar horen.

"We hebben veel verschillende profielen geselecteerd", aldus Martinez. "Om op die manier de beste 23 te kiezen voor het WK. We kijken naar de kwaliteiten van deze spelers om te zien wat ze kunnen bijdragen. Ik kijk er nu al naar uit."

Martinez liet enkele verwachte namen uit de selectie en selecteerde ook enkele nieuwkomers. Hij ging dieper in op enkele namen...

Siebe Van der Heyden: "We hebben op die positie twee geblesseerden: Hannes Delcroix en Zinho Vanheusden. Siebe maakt deel uit van dat fantastisch verhaal in het Belgische voetbal. Het reflecteert ook het werk dat ze daar doen. Het is een mooie beloning. Hij is een linkse centrale verdediger en dat profiel hadden we nodig. Hij is heel agressief en moet hier in dit geheel passen. Hij liet ook al een hele tijd indrukwekkende individuele prestaties zien."

Orel Mangala: "Hij is heel ongelukkig geweest met al zijn blessures, want hij was anders eerder al opgeroepen. Hij is een inspirerende speler op de acht en past in onze manier van spelen. Hij is erg geëvolueerd in zijn rol bij Stuttgart en kan hier ook een belangrijke rol spelen. Een mooi cadeau voor zijn verjaardag vandaag."

Dante Vanzeir: "Het is iets wat kan gebeuren bij een jonge speler en hij moet daardoor. Hij betaalt voor zijn fout, maar hij heeft hier een heel goeie indruk gegeven. Zoiets gebeurt nu eenmaal in een carrière."

Verschaeren, De Ketelaere en Theate: "Nee, zij gaan niet terug naar de beloften. Ik beschouw hen als echte Rode Duivels. Zij zullen niet spelen tegen Denemarken met de beloften."

Dodi Lukebakio werd dan weer niet geselecteerd: "Hij is een groot talent. Een linksvoetige 10... Maar hij leert nu omgaan met concurrentie binnen zijn club. Hij blijft op onze radar en hopelijk sluit hij het seizoen goed af."

Martinez gaf ook nog mee dat Youri Tielemans kapitein van de ploeg wordt...