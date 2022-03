🎥 Camavinga meer dan onder de indruk van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois zit echt in topvorm de laatste maanden - of zelfs jaren. Is hij stilaan de beste doelman ter wereld?

Fransman en ploegmaat Eduardo Camavinga is alvast meer dan onder de indruk van zijn doelman bij Real Madrid. 🧤 | @thibautcourtois est-il le meilleur gardien de but du monde ? 🧐



Nous l'avons demandé à @Camavinga et à "El Muro" lui-même ! 🇧🇪 pic.twitter.com/8iunwYAbUm — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 18, 2022 "Of hij de beste ter wereld is? Ik zou het oprecht niet weten. Maar hij is echt een hele goede keeper en op training zijn we geregeld in shock", klonk het bij Eleven Sports. En wat vindt Courtois er zelf van? "Een doelman moet kunnen spelen met vertrouwen. Ik speel altijd alsof ik de beste ben."





