🎥 D'Arpino (KV Oostende) scoort alleen maar wereldgoals: zijn drie pareltjes op een rij

KV Oostende had op bezoek bij Union lange tijd uitzicht op een driepunter, maar Deniz Undav besliste er in de slotfase anders over. Toch was het vooral Maxime D'Arpino die de monden liet openvallen met een fenomenale schicht.

Een afvallende bal belandde voor de voeten van de Franse middenvelder van KV Oostende. D'Arpino knalde het leer met een snelheid van 153km/u strak in de bovenhoek. Een fraai staaltje traptechniek, waarmee de 25-jarige D'Arpino overigens niet aan zijn proefstuk toe is. D'Arpino scoorde dit seizoen drie keer, stuk voor stuk fenomenale goals.