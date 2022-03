KV Oostende rekent zich ondanks punt op veld van Union nog niet rijk: "Zover zijn we nog niet"

Ondanks de belegering van het Oostendse doel in de tweede helft, is Union er niet in geslaagd om de achterstand tegen Oostende om te buigen in een overwinning. Bij KV Oostende zijn ze blij met elk puntje.

Mathematisch kan KV Oostende nog degraderen/ Als Seraing zaterdagavond verliest tegen OH Leuven, is de redding een feit. De publieke opinie houdt geen rekening met een mogelijke degradatie van Oostende, KVO-trainer Yves Vanderhaeghe alleszins wel. "Iedereen verlangt ernaar om mathematisch zeker te zijn. Maar zover zijn we nog niet", vertelt Vanderhaeghe na het gelijkspel tegen Union. "Onze eerste helft was opnieuw zeer goed met iedereen die zijn taak deed. Daar zie je dat Oostende een heel moeilijk te ontwrichten ploeg is. Maar uiteindelijk zijn we blij dat we hier een punt meepakken, daar teken je op voorhand ook voor en zeker na zo'n nerveuze tweede helft", besluit Yves Vanderhaeghe.