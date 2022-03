La Gazzetta is zeker: Juventus slaat zijn slag en plukt Chelsea-verdediger transfervrij weg

Rudiger speelde de voorbije twee seizoenen heel solide en toonde zich als een van de beste centrale verdedigers ter wereld. Vorig jaar had hij zo ook een groot aandeel in de Champions League-zege van Chelsea.

De Duitse verdediger heeft echter een aflopend contract in Londen en The Blues mogen door de internationale sancties tegen hen (en verkopend eigenaar Roman Abramovich) geen contractonderhandelingen voeren.

Het stond al wel nagenoeg vast dat Rudiger zou vertrekken bij Chelsea maar door de penibele situatie van de club, was het wel zeker dat de Duitser zou vertrekken. Volgens La Gazetta Dello Sport trekt Rudiger volgend seizoen naar Juventus.

🚨 Juventus have agreed a four-year deal with Antonio Rüdiger. He will join the Italian club on a free when his Chelsea contract runs out this summer.



(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/ByRlPg7kmM