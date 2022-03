Weer oproep voor doellijntechnologie na twijfel bij afgekeurde goal Union, zelfs bezoekende coach Vanderhaeghe vroeg erom

Als je technologie laat beslissen over de meeste fases moet dat eigenlijk voor alle fases mogelijk zijn. Dat is de mening van de coaches in de Jupiler Pro League. Vrijdag was er alweer een geval van 'bal over de lijn of niet?'. Bij Union waren ze zeker dat het schot van Teddy Teuma erin ging.

Het schot van Teuma werd door Medley nog van de lijn gehaald. Dat was alvast de conclusie van de lijnrechter. En aangezien er geen 3D-lijn getrokken kon worden, was het onmogelijk om dat tegen te spreken. En dus werd het doelpunt afgekeurd. Zelfs Yves Vanderhaeghe, die er nochtans voordeel uit haalde, pleitte achteraf voor doellijntechnologie. "Het is spijtig dat we het weer moeten hebben over het uitblijven van die 3D-lijn bij de gelijkmaker van Union", zei hij op de persconferentie. šŸ§ | Was de bal over de lijn? šŸ‘€ #USGKVO pic.twitter.com/GSAjnxaRbR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 18, 2022 šŸ§ Passe ou passe pas ? #USGKVO pic.twitter.com/XOeV9oMqvj — Ma Pro League (@MaProLeague) March 18, 2022