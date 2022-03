Ivan De Witte zet Mogi Bayat niet aan de deur: "Grondig gesprek, maar gaan hem niet 'persona non grata' maken"

Bij AA Gent zijn er de voorbije jaren heel veel deals gepasseerd via Mogi Bayat. De man is nu een hoofdverdachte in de zaak 'Propere Handen', maar Gent-voorzitter Ivan De Witte wil niet breken met de makelaar.

Michel Louwagie doet en deed heel veel deals met Bayat. "Mogi Bayat is een van de weinig internationaal georiënteerde makelaars in België. Voor zover ik weet, zijn in de trans­acties met AA Gent geen zaken ­terug te vinden die op enige vorm van naast de lijn lopen duiden", duidt De Witte in De Standaard. En Gent zal ook zaken met hem blijven doen. "Ik denk dat we een grondig ­gesprek moeten hebben met ­Bayat. Maar hem nu radicaal ­persona non grata verklaren, gaan we niet doen."

Hun trainer, Hein Vanhaezebrouck, heeft hem ook als makelaar en daar moet binnenkort mee aan tafel gezeten worden. "Ik wil de rechtsgang zijn weg ­laten gaan. Als nadien zou worden bewezen dat er zaken zijn die niet kunnen, dan moeten we een stelling innemen. Maar zo lang dat niet voorligt, huldig ik het fundamentele rechtsprincipe dat iemand onschuldig is tot het ­tegendeel bewezen is."