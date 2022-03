Westerlo kan de titel ruiken na winst tegen Lierse Kempenzonen

Westerlo stond op een zucht van de titel in 1B, maar de voorbije week liep de autoritaire leider onverwachte averij op. Gelukkig konden ze daar verandering in brengen.

Westerlo had wat recht te zetten na de verrassende 1-0 op het Lisp enkele dagen geleden en liet er geen gras over groeien. Al na negen minuten had het een voorsprong beet toen Vetokele een assist van De Cuyper wist te verzilveren. Na een halfuur werd er al met tien tegen tien gespeeld na drie dolle minuten. Eerst werd bij Westerlo Perdichizzi met een tweede gele kaart uitgesloten, enkele minuten later mocht ook Lierse-doelman Teunckens inrukken nadat hij de doorgebroken Foster neergemaaid had.



Het sloeg Westerlo niet uit zijn lood, want nog voor de rust verdubbelde het zijn voorsprong. Bernat zette een strafschop om. Na rust speelde het de wedstrijd uit, al kwam Lierse in het slotkwartier nog dicht bij de aansluitingstreffer. De ingevallen Abdallah wist een strafschop te versieren, maar Jensen wist zijn elfmeter uit zijn doel te ronselen.



Door de overwinning breidt Westerlo zijn voorsprong op eerste achtervolger RWDM weer uit tot zeven punten en met nog drie speeldagen voor de boeg komt de titel zo weer binnen handbereik. Met een zege in Lommel volgende zaterdag kan de champagne al ontkurkt worden.