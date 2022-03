Barcelona is onder Xavi niet te kloppen op verplaatsing

De trein van FC Barcelona lijkt eindelijk vertrokken onder coach Xavi Hernandez. Barcelona won gisteren de Clasico met 0-4 en verloor zowaar onder trainer Xavi buitenshuis nog geen enkele wedstrijd.

Een tactisch meesterbrein aan het hoofd van grootmacht Barcelona. Het stond in de sterren geschreven dat Xavi ooit de coach van zijn grote liefde zou worden. Sinds zijn komst is de Blaugrana onklopbaar buitenshuis. Met zes overwinningen en vier gelijke spelen pakte Barca 22 op 30 op verplaatsing. Een mooie statistiek voor de Catalanen. Barcelona staat momenteel op de derde plaats in het Spaanse klassement op 12 punten van aartsrivaal Real Madrid.