Marc Overmars koos 'op gevoel' voor Antwerp: "Bewust voor langere periode in dit project gestapt"

Ondanks zijn pijnlijke afscheid bij Ajax, waar Overmars een groot aandeel had in de recente successen, blijft het opmerkelijk dat de Nederlander nu zijn lot aan Antwerp verbindt. Al had de Nederlander tal van clubs om uit te kiezen. "De timing en snelheid van de familie Gheysens gaven de doorslag."

"Een paar weken geleden ben ik aan de praat geraakt met de familie Gheysens. De timing en de snelheid van hen gaven de doorslag. Bijna elke week werd er vanuit clubs geïnformeerd, maar ik heb op basis van mijn buikgevoel gekozen voor Antwerp", gaf Overmars tijdens zijn voorstelling aan. "Ik heb een contract van vier seizoenen ondertekend. Ik ben bewust voor langere tijd in dit project gestapt, want het zal met ups en downs gaan. Je kunt geen wonderen verwachten", tempert Overmars de hoge verwachtingen.

Toch zal het voor Marc Ovemars zaak worden om zo snel mogelijk ingewerkt te geraken in het Belgisch voetbal. "De verschillen met Nederland zijn groot, met veel clubs in buitenlandse handen. Of dat gezond is, dat is een andere discussie. Ik zie het liever anders. De voorbije weken ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de competitie. Het klopt natuurlijk dat Antwerp op dit moment niet te vergelijken valt met Ajax. Je mag daarbij niet vergeten dat Ajax ook jaar na jaar gegroeid is. Dat is hier ook het geval."

Gevraagd naar zijn eerste indruk over Antwerp-coach Brian Priske, was de kersverse sportief directeur van Antwerp glashelder. "Ik ken hem niet echt en heb nog niet met hem gesproken. Het zou niet netjes van me zijn om een oordeel over hem te vellen."