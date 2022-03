Veelbesproken Ajax-doelman komt met de schrik vrij na ongeval: "Van de auto bleef niet veel meer over"

André Onana is dinsdag op weg naar de nationale ploeg van Kameroen betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. De 25-jarige doelman van Ajax is ongedeerd gebleven, zo is dinsdagochtend bevestigd.

Verschillende media in Kameroen meldden dat Onana op de weg van de hoofdstad Yaoundé naar Douala in botsing kwam met een andere auto. Zelf kon de Kameroense keeper zijn weg uiteindelijk vervolgen met een geleende wagen, een van de andere inzittenden raakte volgens de berichtgeving wel gewond. Het zou gaan om zijn broer, die achter het stuur zat. "Van de auto bleef niet veel meer over", was te horen. 🔴 URGENT ! En direction de Douala (venant de Yaoundé) André Onana a été victime d'un accident de circulation.



Plus de peur que de mal, le gardien international Camerounais va bien, même si le véhicule a été touché. #CFOOT🇨🇲 pic.twitter.com/FjcUnohmPe — CFOOT (@cfootcameroun) March 22, 2022