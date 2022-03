L'Equipe gooit ook alle spelerssalarissen op straat: PSG heeft 14 bestbetaalde spelers in zijn rangen

L'Equipe heeft alle spelerssalarissen bij de clubs uit de Ligue 1 bekendgemaakt. Niet helemaal verrassend is PSG de club die zijn spelers het best betaald. 990.000 euro gemiddeld per speler per maand.

De Parijse club heeft zelfs de 14 bestbetaalde spelers van de Ligue 1 in zijn kern rondlopen. Neymar is de absolute grootverdiener met zo'n 4 miljoen euro bruto per maand. Lionel Messi moet het doen met 3,375 miljoen en Kylian Mbappé met 2,22 miljoen. Marseille is de tweede club qua loonlast. Daar verdienen de spelers gemiddeld 226.000 euro per maand, gevolgd door Monaco (185.000 euro), Nice (130.000 euro) en Lyon (120.000 euro). Ook de salarissen van de Belgen in de Ligue 1 werden bekendgemaakt en die verdienen ook niet slecht hun boterham. Jason Denayer is de bestverdienende met 260.000 euro per maand. Jérémy Doku (€120.000), Anthony Limbombe (€100.000), Matz Sels (€100.000), Thomas Foket (€100.000) en Wout Faes (€60.000) doen het ook niet slecht.