Op 1 april kent België zijn tegenstanders op WK, Derby der Lage Landen behoort (wellicht) tot de mogelijkheden

Op 1 april wordt er in Doha geloot voor de poulefase van het WK in Qatar. België komt als nummer één van de FIFA-ranking sowieso in pot één uit.

De FIFA maakte dinsdag bekend dat het de FIFA-ranking op 31 maart zal gebruiken om de landen te verdelen over de vier potten. Uitzondering is gastland Qatar, dat ook in pot 1 ingedeeld zal worden.

In vijf van de acht poules zullen twee Europese landen ingedeeld worden, maar voor het overige is het niet mogelijk dat twee landen uit dezelfde confederatie in dezelfde groep worden ingedeeld.

Nederland staat op dit moment op plaats tien in de FIFA-ranking en komt dus wellicht uit in pot 2, waardoor een Derby der Lage Landen op het WK tot de mogelijkheden behoort. Kanttekening daarbij is wel dat Italië (FIFA 6) en Portugal (FIFA 8) nog niet zeker zijn van een WK-ticket. Grijpen de twee toplanden naast een plaatsje op het WK, dan schuift Oranje alsnog op naar pot 1.