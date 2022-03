Thorgan is het niet helemaal eens met beslissing van Martinez: "Eden had dit goed kunnen gebruiken"

Thorgan Hazard viert volgende dinsdag zijn 29ste verjaardag... in het Lotto Park. Dan staat de match tegen Burkina Faso op het programma. Leuk voor de winger, die het zelf nog leuker had gevonden indien zijn broer ook uitgenodigd was geweest.

Eden Hazard heeft uiteraard meer dan 50 caps en mocht niet afreizen van Roberto Martinez. Thorgan had hem er om allerlei redenen graag bij gehad. "Jammer", zei hij gisteren. "De momenten bij de nationale ploeg zijn voor ons altijd een soort familiereünie. We spelen ver van elkaar en zien elkaar zo weinig. Hier kunnen we meestal eens bijpraten, maar nu is hij er niet."

En Thorgan zag dat Eden zijn gedachten eens had kunnen verzetten. "Het is natuurlijk een beslissing van de coach om geen spelers met meer dan 50 caps op te roepen en hij week daar niet van af. Maar Eden had de speelminuten goed kunnen gebruiken", verwees hij naar de situatie van zijn broer bij Real Madrid.