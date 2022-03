Turkse aanvoerder zet punt achter carrière als international na gemiste penalty

De Turkse spits Burak Yilmaz stopt na de wedstrijd van gisteren als international voor zijn land.

Turkije verloor donderdagavond in Porto met 3-1 van Portugal in de play-offs voor het WK later dit jaar in Qatar.

Burak Yilmaz scoorde een doelpunt, maar miste ook een penalty. “Dit was mijn laatste match voor Turkije”, liet de aanvoerder na de wedstrijd weten.

De speler van Lille vond het jammer dat hij niet met een zege kon afsluiten. In de 85ste minuut miste hij een strafschop voor de 2-2.

“Ik denk dat ik tot het einde van mijn leven iedere nacht wakker zal worden, denkend aan die strafschop,” klonk het nog. Yilmaz speelde 77 interlands en scoorde daarin 31 keer.