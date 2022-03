Bondscoach Zlatan: "Hij heeft me erg geholpen" en "Hij gaf de spelers extra motivatie"

Zlatan Ibrahimovic was geschorst voor de play-off-wedstrijd van Zweden tegen Tsjechië (1-0-winst voor Zweden). Maar de legendarische aanvaller liet zijn ploegmaats niet vallen.

Zlatan was heel present in de kleedkamer én aan de rand van het veld. Bondscoach Janne Andersson was blij met zijn inbreng. "Hij is een speler met een enorme ervaring en veel karakter. Ik ben blij dat hij vandaag dicht bij me was", zei hij op zijn persconferentie. "Zijn woorden voor, tijdens de pauze en na afloop hebben de spelers extra motivatie gegeven. Dat is zeer positief."

Ibrahimovic hielp ook een paar spelers, onder meer Dejan Kulusevski net voor de verlengingen. "Hij heeft mij erg geholpen. Zlatan zei dat ik te veel op de flank speelde en dat ik wat meer naar het centrum moest lopen. Natuurlijk luister ik naar hem."

Andersson kreeg na afloop een dikke knuffel van de levende legende. "Dit was een erg belangrijke wedstrijd voor ons en iedereen heeft een bijdrage geleverd. Zlatan doet dat ook als hij niet speelt. Hij helpt de spelers in de kleedkamer en als je daarvan gebruik kan maken, moet je dat natuurlijk doen", aldus Andersson.