Charles De Ketelaere, die zich nu echt spits voelt: "Ik voel me klaar voor een nieuw avontuur"

Op zijn 21ste is Charles De Ketelaere incontournable bij Club Brugge. Door zijn ijzersterke prestaties is de linkspoot grof wild op de transfermarkt.

HLN sprak met Charles De Ketelaere. Of CDK volgend jaar nog te zien zal zijn op Jan Breydel, is nog maar de vraag. "Ik denk dat ik niet in de basis zal staan op het WK in Qatar als ik volgend seizoen nog voor Club Brugge voetbal. Ik voel me klaar voor een nieuw avontuur", geeft De Ketelaere toe.

De youngster voegt daar meteen aan toe: "Ik hoef niet per se weg deze zomer. Ik ben niet wanhopig. Naar welke competitie ik zou willen gaan? Dat maakt me niet zoveel uit. De Premier League is het hoogst haalbare, in Engeland word je een betere speler. Maar als ze me zien als flankspeler, dan hoeft het niet. Voorts mag je me eigenlijk steken waar je maar wilt."

Toen De Ketelaere pas kwam piepen, was hij zowat de passe partout van Philippe Clement. Onder Alfred Schreuder is CDK uitgegroeid diepste man in een tweespitsensysteem. "Met een beetje vrijheid ben ik daarin op mijn best, denk ik. Ook als diepste man in een 4-3-3 voel ik me goed. Ik had een paar jaar geleden nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik voel me nu meer spits dan middenvelder", besluit Charles De Ketelaere, die zaterdag met de Rode Duivels aan de bak moet in Ierland.