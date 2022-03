Gert Verheyen kritisch op aanstelling Overmars: "De Pauw woordvoerder en Hoeyberghs clubarts? Grappen genoeg, maar niet over nagedacht"

De aanstelling door Antwerp van Marc Overmars heeft er deze week flink op ingehakt in de media, bij supporters, sponsors en analisten.

Ook Gert Verheyen heeft zich nu uitgelaten over de zaak: "Jan Fabre creatief directeur? En Bart De Pauw woordvoerder en Jef Hoeyberghs clubarts, zeker? Grappen genoeg erover", kon er een lachje af in Het Nieuwsblad.

Storm zal wel gaan liggen

"Een beetje schuldinzicht van de betrokken persoon hoor je nooit, hè. Die persconferentie maandag was slecht gedaan. Alsof dat een doodnormale persconferentie was, met die affaire van Marc Overmars als detailke."

"Als je goed voorbereid bent, ga je niet zoals Sven Jaecques zeggen: We hebben lang gepraat en onze normen en waarden komen overeen. Dan mijd je die woorden net. Het is wellicht niet zo bedoeld, maar nu lijk je het er nog mee eens te zijn. Daar is slecht over nagedacht. Maar sponsors die afhaken… Antwerp heeft er maar één , hè: Paul Gheysens. Ook deze storm zal wel weer gaan liggen."