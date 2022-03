Gevolgen voor Antwerp zijn gigantisch groot: "Komt nooit meer goed"

De komst van Marc Overmars als technisch directeur bij Royal Antwerp FC zorgt voor een tsunami aan meningen en reacties.

Columnist Nico Dijkshoorn gaat nog een stapje verder en vergelijkt Marc Overmars met Donald Trump. “Ik vermoed dat Donald Trump zijn grote voorbeeld is. In uitgelekte geluidsopnames hoorden we die zeggen dat hij de vrouwen die hem bewonderden gewoon bij the pussy kon grabben. Daar werd hartelijk om gelachen. Trump werd er zelfs populairder door”, schrijft Dijkshoorn in Het Nieuwsblad.

Dijkshoorn ziet een zelfde hoogmoedswaanzin bij Overmars, zo gaat de columnist verder. “Hij achtte zich onschendbaar, tot hij achter de perstafel zat en uw vragen moest beantwoorden. Antwerp moet zich de vraag gaan stellen of het niet de verkeerde persoon heeft aangesteld. Hoe kan je daar als club beter van worden, iemand contracteren die het leed van anderen totaal negeert en eigenlijk alweer op respect jaagt?”

De echte reactie van The Great Old blijft dan ook nog altijd uit. “Dat er weglopende sponsors nodig waren om Antwerp een nietszeggende verklaring af te dwingen zegt alles. Foute man. Foute beslissing. Komt nooit meer goed.”