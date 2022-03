📷 Lukaku en Boussoufa blijken nog steeds beste vrienden

Romelu Lukaku en Mbark Boussoufa maakten samen enkele jaren het mooie weer bij RSC Anderlecht. 11 jaar na hun laatste wedstrijd samen blijken de twee nog steeds goed bevriend.

Op de sociale media van Anderlecht is een foto terug te zien waar de twee voormalige JPL-smaakmakers samen poseren in Miami. Daar woonden ze samen met o.a. Ben Chillwel en Hakim Ziyech een wedstrijd bij van basketbalclub Miami Heats. Samen waren de twee aanvallers goed voor meer dan 200 doelpunten en assists opgeteld in het paars-witte shirt.