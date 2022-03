Moussa Sissako (Standard) verwondt zijn hand na woedeuitbarsting

Moussa Sissako beleefde een nachtmerrie met Mali in de play-offs van het WK. De verdediger ging stoom afblazen na zijn rode kaart en draagt daar nu de gevolgen van.

De ontmoeting met Tunesië in de play-offs van het WK verliep stroef voor Moussa Sissako. De centrale verdediger van Standard de Liège scoorde een own-goal en werd enkele minuten later van het veld gestuurd met een rode kaart. Mali verloor met 0-1 en staat in slechte papieren voor de kwalificatie van het WK.

Volgens Foot Mercato zou Sissako zijn hand hebben geblesseerd na het inslaan van een ruit in de gang naar de kleedkamers.