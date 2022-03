Straffe cijfers van Michy Batshuayi

Michy Batshuayi (28) mag dan wel een wisselvallige carrière hebben op clubgebied, bij de Rode Duivels scoort hij aan de lopende band en staat hij zowaar in een straffe top tien.

Batshuayi maakte gisteren in en tegen Ierland (2-2) zijn 23ste doelpunt voor de nationale ploeg. 'Batsman' staat zo op een gedeelde negende plek in het klassement der Belgische topscorers. Op nummer één staat nog steeds Romelu Lukaku met 68 treffers, gevolgd door Eden Hazard (33), Voorhof en Wilmots (30). De aanvaller met Congolese roots vertoeft momenteel bij het Turkse Beşiktaş, maar is nog eigendom van Londense club Chelsea. Eerder werd hij uitgeleend aan o.a.Crystal Palace, Valencia en Dortmund.