🎥 Peru dient officieel klacht in bij FIFA: bal over de lijn of niet?

De FIFA heeft een officieel protest binnengekregen van Peru over de match tegen Uruguay. En dan vooral over de afgekeurde gelijkmaker.

Peru leek in de slotfase te scoren, maar scheidsrechter Anderson Daronco keurde de gelijkmaker van Miguel Trauco niet toe omdat de bal niet volledig over de lijn zou zijn geweest. Doelman Sergio Rochet zette immers een paar stappen achteruit, maar leek daarmee met de bal in zijn doel te wandelen. Niet helemaal over de lijn, oordeelde de scheidsrechter.

Of de beelden uitsluitsel kunnen geven, is nog maar de vraag. Daar lijkt de bal over de lijn te zijn, maar u weet dat zoiets ook gezichtsbedrog kan zijn. De scheidsrechter kreeg in ieder geval steun van de VAR.

De Zuid-Amerikaanse bond gaf de beelden en de communicatie tussen VAR en arbitrage vrij om de juistheid van de beslissing te bevestigen. Voor de Peruviaanse bond (FPF) is dat niet genoeg. Er is een officieel protest ingediend bij de FIFA. "De FPF verwacht een snelle reactie van de FIFA", is te lezen in het statement.