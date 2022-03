Barcelona heeft met linksbuiten volgend puzzelstukje beet: "Akkoord is er!"

Barcelona wil verderbouwen aan een team dat weer de absolute top kan ambiëren. Daarom zijn ze ook bij Leeds United - dat nog degradatiezorgen heeft - gaan aankloppen voor een nieuwe linksbuiten. En daar is ook al een akkoord over met Raphinha.

Volgens Diario Sport heeft de speler toegestemd om volgend seizoen voor Barça te spelen. Raphinha zou tekenen voor vijf jaar. "Akkoord", kopte de krant immers vandaag. Nu moeten ze nog tot een vergelijk met Leeds United komen. Hij heeft een afkoopsom van 60 miljoen in zijn contract staan, maar dat verlaagt indien Leeds uit de Premier League zakt.

Barcelona zou ook enkele spelers in de deal willen betrekken voor de Braziliaanse linksbuiten met Italiaans paspoort. Neto, Riqui Puig, Oscar Mingueza en Martin Braithwaite zouden daarvoor in aanmerking komen. Xavi zou hem er absoluut bijwillen en ziet hem als cruciaal puzzelstuk in zijn 'nieuw Barcelona'.