Cultspits keert dinsdag terug naar België, als teammanager van Burkina Faso: "Mijn ambitie is coach worden"

Op zijn 37ste keert Aristide Bancé dinsdag terug naar België, waar hij als spits bij Lokeren en Beerschot passeerde. Bancé, nog steeds te herkennen aan zijn geblondeerde haren, is aan de slag als teammanager van Burkina Faso.

"De voetbalbond bood me deze prachtige opportuniteit, want ik wilde absoluut in het voetbal blijven. Ik beschouw de spelers als mijn kleine broertjes. En dat wil ik ook later ook zijn als trainer. Want mijn ambitie is wel degelijk om coach te worden, waarom niet in België?", aldus Bancé in GVA.

De eerste club van Bancé in Europa was Lokeren. Dat er na zijn vertrek heel wat gebeurd is bij de Oost-Vlamingen, is een understatement. "Ik heb gehoord dat de club is afgezakt naar de amateurreeksen: dat doet me pijn aan het hart. Jammer, want Lokeren had het potentieel om een stabiele topclub te worden."

"Ik vernam ook dat Roger Lambrecht overleden is... Meneer Lambrecht was een fantastische voorzitter. Hij was als eerste op de club en werkte dag en nacht. Had je een probleem, dan stond hij voor je klaar. Zo ben ik ook als teammanager", besluit Bancé.