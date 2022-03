Maandag belangrijke vergadering Pro League: terug naar zestien clubs in 1A of niet?

Maandag komen de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League samen om zich te buigen over twee stevige dossiers: het competitieformat voor de volgende seizoenen en de zoektocht naar een CEO.

In principe zouden er volgend seizoen drie degradanten naar 1B zijn, waardoor de Jupiler Pro League in het seizoen 2023-2024 opnieuw zou bestaan uit zestien clubs. Dat ziet de K11 plots niet (meer) zitten. Zij ijveren voor een competitie met achttien ploegen tot minstens 2025. Minstens één club uit de G5 zal zich hierachter moeten scharen om de tweederdemeerderheid, die nodig is om wijzigingen door te voeren, te bekomen. De K11 wil een BeNe League 'light' en/of een gezamelijke bekertoernooi dan ook overwegen.

Voorts zouden Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert met een update moeten komen in hun zoektocht naar een nieuwe CEO voor de Pro League, na het vertrek van Pierre François.