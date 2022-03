NAC-fans blijven protesteren tegen overname City Football Group: "Stay out of our territory"

Vorige week geraakte bekend dat de City Football Group plannen heeft om NAC Breda toe te voegen aan zijn imperium. Dat is echter niet naar de zin van de sympathieke club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De fans van NAC keerden zich meteen flagrant tegen de nakende overname. Volgens hen mag NAC zijn ziel niet verkopen aan de CFG.

Afgelopen weekend gingen enkele leden van de harde kern letterlijk en figuurlijk een stapje verder. Zij trokken naar de stadions van CFG-clubs Manchester City, SK Lommel en Troyes om er een spandoek op te hangen met een boodschap die weinig aan de verbeelding overliet: "Stay out of our territory, NAC is not a City Group Story"