Noord-Macedonië gelooft in nieuwe stunt, ook al "willen ze de carrière van Ronaldo niet schaden"

Na de 0-1-overwinning tegen Italië moet dinsdagavond ook Portugal voor de bijl als Noord-Macedonië naar het WK wil.

Voor Noord-Macedonië zou het een eerste keer zijn dat het land zich weet de plaatsen voor een WK. Het vertrouwen is in ieder geval heel groot.

"Het wordt mogelijk een van de moeilijkste en meest opwindende wedstrijden voor ons", zei aanvallende middenvelder Elif Elmas. "We hebben 90 minuten om onze kinderdroom te realiseren, en niet alleen de onze maar die van een heel land. We moeten ons er eenvoudigweg bewust van zijn dat we deze kans niet mogen missen."

Dan moeten ze wel voorbij superster Ronaldo geraken. "We willen de carrière van Ronaldo niet schaden, maar we denken dat we kunnen winnen tegen Portugal", klonk het bij Ezgjan Alioski.

Vorig jaar behaalde Noord-Macedonië met het EK hun eerste grote toernooi. Toen werden ze uitgeschakeld in de groepsfase.