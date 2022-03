OFFICIEEL Lorin Parys is de nieuwe CEO van de Pro League

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League hebben Lorin Parys verkozen tot nieuwe CEO van de Pro League.

Pierre François stapte midden januari bij de Pro League, terwijl zijn contract eigenlijk maar in juni zou aflopen. Wouter Vandenhaute en Vincent Mannaert kregen een tijdelijk mandaat om een opvolger te zoeken.

Lorin Parys wordt CEO van de Pro League vanaf 1 april. “Het is een intensief proces geweest. We hebben gekozen voor iemand die met een frisse maar analytische blik naar de sport kan kijken, mensen kan samenbrengen en op zoek gaat naar oplossingen. Lorin wordt het gezicht van het professionele voetbal in België, maar zal achter de schermen de relaties met de clubs, de Voetbalbond, ACFF, Voetbal Vlaanderen, partners en beleid uitbouwen en de organisatie leiden”, klinkt het.

“Ik vond het voor mezelf tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, vertelt Parys aan Het Laatste Nieuws. “Het is mijn ambitie om voetbal te doen groeien als sport, als maatschappelijke motor en als economische sector. Ik schakel nu dus over van de hoofdzaak naar de belangrijkste bijzaak. Samen met alle partners die het voetbal heeft heb ik ontzettend veel zin om daar nog een turbo op te steken. Vanaf vrijdag 1 april leg ik al mijn politieke functies neer en zal ik me 100% inzetten voor ons voetbal.”