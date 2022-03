Moeten Duivels die niet spelen zich zorgen maken? "Als het WK morgen is: ja! Maar tot WK is nog een eeuwigheid"

Aangezien Roberto Martinez niet van plan is veel te wijzigen aan zijn ploeg van tegen Ierland zouden we kunnen concluderen dat de spelers die niet of amper aan bod komen het WK mogen vergeten. "Dat is niet zo", verduidelijkte de bondscoach.

Er zijn spelers die helemaal niet in actie gaan komen. De vraag is of ze dan nog hoop mogen koesteren als ze in deze selectie al niet aan bod komen. "Als het WK morgen zou zijn: ja, dan moeten ze zich zorgen maken", aldus Martinez. "Maar na dit kamp komen er in juni nog vier matchen waar we meer dan één selectie voor nodig zullen hebben. En het is nog zeven maanden tot het WK, dat is een eeuwigheid in het voetbal. Iedereen in dit kamp maakt deel uit van onze toekomstplannen. En dan is het kijken naar de clubprestaties."

Er zullen dus nog kansen komen in juni. De vier Nations League-matchen worden immers van 3 tot 13 juni gespeeld. "Kijk, Charles (De Ketelaere) is nu een heel andere speler dan voor zijn eerste match tegen Wales. Ik ben onder de indruk van Orel (Mangala). Hij heeft heel veel progressie gemaakt in Duitsland en kan op de drie posities op het middenveld spelen. Ik zit in een positie waarin ik alles kan beoordelen: attitude, werkbereidheid, inzet... En dat was indrukwekkend voor deze groep. De oudere generatie heeft een voorbeeld achtergelaten dat nu gevolgd wordt."

Maar uiteraard gaan er velen in juni ook niet meer opgeroepen worden. "Dit was een eerste filter en juni wordt een tweede filter", knikt Martinez.