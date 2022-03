Rode Duivels grepen hun kansen niet in Ierland: "Ik had meer honger verwacht bij jongens als Saelemaekers en De Ketelaere"

De Rode Duivels bleven in Dublin steken op een 2-2-gelijkspel tegen Ierland. Na afloop bleef Marc Degryse toch op zijn honger zitten. De analist vertelt in HLN dat hij niet begrijpt waarom heel wat jongens niet voluit hun kans hebben gegrepen.

"Ik snap niet goed waarom ze zelfs in dat eerste halfuur zo geduldig dat balletje maar bleven rondspelen. Dit was een wedstrijd waarin een aantal jongens zich konden tonen. Schrik voor de tegenaanval moesten ze niet hebben, want Ierland was niet bij machte om gevaarlijk te counteren."

"We kunnen steeds moeilijker de nul houden, los van wie er speelt. Zelfs tegen aanvallers van tweede- of derdeklassers lukt een clean sheet niet langer. Het is jammer dat Martinez daar geen punt van maakt", aldus Degryse.

"We maken nu plots niet meer of minder kans op een goed WK, maar ik hield toch een wrang gevoel over aan deze wedstrijd, want dit is een gemiste kans. Zo had ik meer honger verwacht van jongens als Saelemaekers of De Ketelaere. Van de jeugd die nog niet veel in actie kwam bij de Duivels, bleef alleen Theate overeind.