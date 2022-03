Ronaldo op zijn hoede voor Noord-Macedonië: "Spelen alsof het tegen Italië is"

Cristiano Ronaldo met dinsdagavond in de play-offfinale met Portugal voorbij Noord-Macedonië.

Wil Cristiano Ronaldo eind dit jaar op het WK in Qatar schitteren, dan moet hij samen met Portugal nog voorbij Noord-Macedonië geraken. "Voor ons is deze wedstrijd een kwestie van leven of dood", klonk het. Normaal had iedereen een duel met Italië verwacht, maar dat kwam er niet.

"We zijn ons bewust van het belang van de wedstrijd. Ik roep de supporters dan ook op om ons morgen massaal te steunen. De mensen denken dat Noord-Macedonië een makkelijkere tegenstander is. Maar ik denk dat het een zeer moeilijke wedstrijd wordt. Noord-Macedonië heeft een stevige organisatie. Maar als Portugal op zijn beste niveau is, dan verslaan we elk team."

Ook de Portugese bondscoach is op zijn hoede voor de tegenstander.

"Ze kunnen gevaarlijk zijn op de counter en hebben individueel talent met Eljif Elmas en Enis Bardhi. Als we ervan uitgaan dat de Macedoniërs zwakker zijn, dan hebben we het mis. Dat is het slechtst mogelijke scenario. We moeten tegen Noord-Macedonië spelen alsof we tegen Italië spelen", klonk het bij Fernando Santos.