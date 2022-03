Barcelona-voorzitter licht tip van de sluier: "Al twee spelers vastgelegd voor volgend seizoen"

Barcelona herleeft sinds de komst van Xavi. De Catalanen zijn aan een knappe opmars bezig in La Liga en ook in de Europa League gooien Pedri en co. hoge ogen.

Achter de schermen wordt intussen al werk gemaakt om de kern voor volgend seizoen samen te stellen. In gesprek met RAC1, een Catalaanse radiozender, gaf voorzitter Joan Laporta toe dat er al een akkoord werd bereikt met twee jongens. "Twee transfervrije spelers hebben hun handtekening gezet onder een contract bij Barcelona. Een centrale verdediger en een centrale middenvelder? Dat zou zomaar kunnen, ja", aldus Laporta, die niet het achterste van zijn tong wilde laten zien. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om Andreas Christensen (Chelsea, 25) en Frank Kessié (AC Milan, 25), die al langer in verband worden gebracht met Barcelona.