🎥 Tissoudali kroont zich in zesde interland al tot held van de natie met goal en assist

Tarik Tissoudali zit in de vorm van zijn leven. Zowel bij AA Gent als bij de Marokaanse nationale ploeg. De aanvaller scoorde voor de tweede keer op rij en bezorgde daarmee zijn land een WK-ticket.

Tissoudali zal niet ontbreken in de WK-selectie van Marokko komende winter, daar mag u nu al gif op innemen. In vier interlands heeft hij zich onmisbaar gemaakt. In de heenmatch tegen DR Congo scoorde hij al de gelijkmaker en in de 4-1-zege van gisterenavond was hij goed voor een goal en een assist.

Hij scoorde zelf de 2-0 en bood de 3-0 aan Azzeddine Ounahi aan. Op zijn 28ste mag hij voor de eerste keer naar het WK. Gent ziet een speler vol vertrouwen terugkeren.