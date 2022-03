'Monster-modus!' - Erling Haaland laat mond van eigen bondscoach openvallen: "Hij is met een gave geboren"

17 interlands en sinds gisteren 15 doelpunten. Wie doet beter? Erling Haaland maakte tegen Armenië zijn 14de en 15de voor de Noorse nationale ploeg. Zelfs bondscoach Stale Solbakken zit er met open mond naar te kijken.

In de Noorse media stond er 'Monster-modus', iets wat Solbakken enkel kan beamen. "'Het was een powershow die ik nooit eerder op de Noorse velden heb gezien. Soms wrijf ik in mijn ogen als ik Erling zie spelen. Hij is enorm explosief, heeft flair en een geweldig gevoel voor timing. Erling heeft een speciaal lichaam, en een enigszins speciale loopstijl."

De superspits van Borussia Dortmund bleef de tweede helft zelfs op de bank. Na zijn demonstratie in de eerste vond Solbakken het wel genoeg. "Je kunt veel door trainingen aanleren, maar Erling is met een gave geboren. Hij maakt daar gebruik van, van zijn instinct én geweldige fysieke kwaliteiten."